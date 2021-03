Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud a fait état, dimanche depuis Chlef, de la mobilisation de 500 agents de la Protection civile et de 24 plongeurs, en vue de rechercher les disparus emportés par la crue de l'Oued Meknassa survenue, samedi soir, dans la wilaya.

S'exprimant en marge de l'inhumation des victimes de la crue de l'Oued Meknassa au stade communal d'Ouled Ben Abdelkader, M. Beldjoud a indiqué que 500 agents de la Protection civile, 24 plongeurs et 14 équipe brigades cynotechniques ont été mobilisés pour la recherche des personnes disparues.

"Nous sommes sur le lieu du drame sur ordre du Président de la République. Malheureusement, nous avons enregistré la perte de 10 parmi les valeureux de cette Patrie, 7 victimes ont été repêchées, tandis que la recherche de trois autres âgés de 2 à 10 ans se poursuit toujours", a-t-il fait savoir.

M. Beldjoud qui a également transmis les condoléances du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et du Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad, aux familles des victimes, a indiqué que " tous les Algériens ont été émus par ce drame qui a endeuillé la wilaya de Chlef".

La délégation ministérielle qui est composée des ministres de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, Kamel Beldjoud, du ministre des Ressources en eau, Mustapha Kamel Mihoubi, et du ministre du Commerce, Kamel Rezig, de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou, a présenté ses condoléances aux familles des victimes et s'est rendue, par la suite, sur le lieu de la catastrophe, l'Oued Meknassa, pour s'enquérir de l'ampleur des dégât et écouter les préoccupations de la population.

Pour sa part, la Direction générale de l'Algérienne des autoroutes (ADA) a indiqué dans un communiqué, que " toutes les voies de l'autoroute de Chlef sont ouvertes, dimanche, à la circulation".

Pour rappel, de fortes précipitations ont été enregistrées, samedi soir à Chlef, provoquant la crue de l'Oued Meknassa, qui a emporté trois (3) véhicules et sept morts (deux femmes, trois hommes et deux enfants). La recherche de trois (3) autres personnes sont portées disparues se poursuit.