La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou, a annoncé dimanche depuis Chlef la mise en place d'une cellule de crise pour le suivi de la prise en charge psychique et sociale des familles des victimes de la crue de l'Oued Meknassa (W.Chlef) survenue samedi.

Mme. Krikou qui a rendu visite à l'une des familles victimes de cette catastrophe naturelle dans la commune d'Ouled Abdelkader, a annoncé "la mise en place d'une cellule de crise pour le suivi de la prise en charge psychique et sociale des familles des victimes tout en chargeant les cellules de proximité de les accompagner et de leur assurer des aides de solidarité".

"Nous sommes là sur instruction du Président de la République pour s'enquérir des dégâts de cet incident tragique et compatir également aux douleurs des familles de victimes (...) la prise en charge psychique et sociale en ces circonstances est essentielle et nous suivons personnellement cette opération au niveau de l'administration centrale", a déclaré la ministre . Mme Krikou a également rendu visite aux familles des victimes de ces inondations dans la commune d'El Hadjadj, où elle leur a présenté les condoléances au nom du président de la République et en son nom, en leur affirmant que "l'Etat se tient aux côtés de ses citoyens et leur exprime sa compassion, tout en consentant tous les efforts à même d'atténuer l'ampleur de ce désastre".

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune avait chargé, dimanche, une délégation ministérielle de se rendre dans la wilaya de Chlef pour s'enquérir de la situation engendrée par les fortes pluies ayant provoqué, dans la nuit de samedi, la crue de l'Oued Meknassa qui a fait sept morts et des dégâts matériels.

De fortes précipitations avaient été enregistrées samedi soir à Chlef, provoquant la crue de l'Oued Meknassa, qui a emporté trois véhicules. Le bilan provisoire des services de la protection civile a fait état de sept morts.