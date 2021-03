Le Comité international olympique (CIO) a approuvé la demande de la Fédération internationale d'haltérophilie (IWF) de prolonger la période de qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo, prévus du 23 juillet au 8 août, a rapporté l'IWF sur son site officiel.

Cette décision permet aux Championnats d'Asie de l'Est, sud-américains, ibéro-américains, Open seniors et Championnats du monde juniors de conserver leur statut d'épreuves de qualification olympique, a ajouté l'instance internationale.

"Le calendrier des compétitions de l'IWF a été modifié en conséquence et le système de qualification modifié sera publié prochainement", a indiqué la Fédération internationale d'haltérophilie. Cette dernière avait acté un système de qualification désormais individuel alors qu'il était jusqu'à maintenant en partie par équipes. Ce système de qualification, également réduit à 18 mois contre 2 ans auparavant, vise à "mieux contrôler les sportifs", selon l'IWF.

La prolongation des qualifications aux Jeux de Tokyo court jusqu’au 30 avril 2021. "Tous les résultats et classements obtenus par les haltérophiles lor s des épreuves tenues avant la fin des qualifications seront conservés sans modification", a rassuré l’instance internationale. Les critères de qualification qui reposent sur l’obligation faite aux athlètes de participer à au moins six compétitions au cours de la période globale commençant le 1er novembre 2018, ont été maintenus. Cent-douze (112) haltérophiles répartis équitablement sur les deux sexes se qualifieront sur la base des points du classement mondial de l'IWF. 35 autres hommes et 35 femmes se qualifieront sur la base des points du classement continental collectés par l'IWF. Trois hommes et trois femmes obtiendront le statut de pays hôte admissible. Et quatre hommes et quatre femmes recevront des invitations de commissions tripartites.