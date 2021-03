Huit athlètes de la sélection algérienne de boxe seniors (messieurs et dames) prendront part du 17 au 21 mars au tournoi international du Bosphore à Istanbul (Turquie), suivi par un stage de préparation (22 mars-7 avril), a appris l'APS lundi de la Fédération algérienne (FAB).

Le départ de la délégation algérienne, composée de huit boxeurs (5 garçons et trois filles), est prévu pour le 13 mars à destination de la capitale économique turque, sous la conduite des entraîneurs Ahmed Dine, Marchoud Bouhous, Kenzi Abdelghani et Khaled Harima.

"Le staff technique national a convoqué sept athlètes dont deux filles, qualifiés aux Jeux olympiques de Tokyo, en plus de la pugiliste Chaib Ichrak, susceptible de se qualifier au rendez-vous nippon, puisqu'elle occupe la 10e place au ranking mondial de l'AIBA. Le départ est programmé pour la date du 13 mars, sauf changement de dernière minute à cause de la perturbation des vols aériens", a indiqué Mourad Meziane, directeur technique national (DTN) de la FAB.

Le tournoi international du Bosphore, qui verra la participation des meilleurs pugilistes europée ns de la discipline, sera suivi par un stage de préparation, prévu du 22 mars au 7 avril en Turquie.

Pour rappel, sept boxeurs algériens dont deux dames ont arraché leur billet pour les JO-2020 de Tokyo, reportés à l'été prochain. Il s'agit de Mohamed Houmri (81 kg), Chouaib Bouloudinats (+91 kg), Mohamed Flissi (52 kg), Younes Nemouchi (75 kg) et Abdelhafid Benchebla (91 kg) chez les messieurs, tandis que les dames ont arraché deux qualifications historiques aux JO grâce à Romaïssa Boualem (51 kg) et Imane Khelif (60 kg).

Les athlètes convoqués :

Messieurs : Mohamed Flissi (52 kg), Younes Nemouchi (75 kg), Houmri Mohamed (81 kg), Abdelhafid Benchebla (91 kg) et Chouaib Bouloudinats (+91 kg). Entraîneurs : Ahmed Dine et Marchoud Bouhous

Dames : Boualem Romaïssa (51 kg), Khelif Imane (60 kg) et Ichrak Chaib (75 kg). Entraîneurs : Abdelghani Kenzi et Khaled Harima.