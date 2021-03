Les participantes à cet évènement relèvent de 20 équipes à savoir les Commandements des forces terrestres, navales, aérien et de la Gendarmerie nationale outre les 1ère, 2ème et 3 régions militaires (RM), l'Académie militaire de Cherchell, la Direction de l'administration et des services communs (DASC), l'Ecole militaire polytechnique (EMP), l'Ecole supérieure des renseignements et de la sécurité (ESRS), l'Ecole supérieure navale de Tamentfoust (ESNT), l'Ecole supérieure de la Gendarmerie nationale (ESGN), l'Ecole supérieure du Matériel (ESM), l'Ecole d'application des services de la santé militaire (EASSM) et l'Ecole d'application des troupes marines (EATM).

Présidant la cérémonie d'ouverture de cette manifestatio n sportive au nom du chef de service des sports militaires au Département Emploi-Préparation de l'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le Colonel, Bakhouche Rabah, inspecteur de service des sports miliaires a déclaré "à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la Femme, j'ai l'honneur d'accueillir au nom du Général toutes les équipes sportives participant à cet évènement sportif national militaire et je tiens également à féliciter l'ensemble des femmes Algériennes notamment le personnel militaire féminin y compris le personnel civil féminin relevant de l'ANP. "Cette manifestation sportive s'inscrit dans le cadre du programme annuel des activités sportives militaires nationales et internationales 2020-2021 dont l'objectif est de semer un esprit de concurrence et de triomphe auprès des athlètes, mais vise également à assurer une bonne préparation pour les différentes compétitions nationale, régionale et internationale", souligne M. Bakhouche.

Et d'ajouter que "le sport militaire repose sur la mobilisation des énergies humaines existantes sans discrimination aucune et s'emploi à l'activation du rôle de la femme et à l'amélioration de son niveau à travers les formations tout en lui ouvrant la porte pour s'imposer, en témoigne les réalisations méritées de la femme d ans le domaine sportif", soutient encore le colonel.

Les compétitions lancées concernent la course (60M, 200M, 400M, 600M et de relais) et le lancer du poids.