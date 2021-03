Le Nicaragua a annoncé dimanche avoir reçu 200.000 doses de vaccin Covishield offertes par l'Inde, renforçant ainsi son programme de vaccination contre le Covid-19 récemment lancé avec le russe Spoutnik V.

Le président Daniel Ortega et son épouse, la vice-présidente Rosario Murillo, ont adressé une lettre de remerciements au Premier ministre indien, Narendra Modi.

Avec ces vaccins, le ministère de la Santé élargira dans les prochains jours le plan de vaccination qu'il développe depuis le 2 mars d'abord chez des personnes souffrant de maladies chroniques. Les autorités prévoient de vacciner 55% de la population cette année. Pays de 6,5 millions d'habitants, le Nicaragua compte 6.489 cas pour 174 décès en raison du Covid-19, selon les chiffres officiels. Cependant, l'Observatoire des citoyens, une organisation non gouvernementale constituée d'un réseau de médecins, fait état de 13.209 cas de contamination et 2.997 décès.

Le Nicaragua est le seul pays d'Amérique centrale qui n'a pas décrété de quarantaine ou d'autres mesures restrictives pour contenir l'épidémie, et au contraire a encouragé les activité s sportives et touristiques.