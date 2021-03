Un premier lot de 3.000 doses du vaccin russe Spoutnik V contre le COVID-19 est arrivé dimanche en Macédoine du Nord, a annoncé le ministre de la Santé Venko Filipce sur Facebook. Le ministre a déclaré que ce premier envoi de 3.000 doses de Spoutnik V, qui est arrivé dimanche à l'aéroport international de Skopje, permettrait de poursuivre le processus de vaccination déjà entamé dans le pays. Au total, 200.000 doses de vaccins ont été commandées, selon M. Filipce.

Ces vaccins seront utilisés pour vacciner les personnes âgées souffrant de maladies chroniques et les personnes âgées résidant en maisons de retraite, a-t-il ajouté. La vaccination contre le COVID-19 a commencé le 17 février en Macédoine du Nord. Dimanche, le ministère de la Santé a signalé 333 nouveaux cas de COVID-19, portant le total des cas confirmés dans le pays à 107.163, dont 94.729 guérisons et 3.195 décès.

Tandis que le monde entier continue à lutter pour contenir la pandémie, la vaccination est en cours dans un nombre croissant de pays au moyen des vaccins déjà autorisés. Dans le même temp s, 261 candidats vaccins sont toujours en cours de développement dans le monde - dont 79 en phase d'essais cliniques - dans des pays comme l'Allemagne, la Chine, la Russie, le Royaume-Uni et les Etats-Unis, selon des informations publiées vendredi par l'Organisation mondiale de la santé.