Le Brésil a signalé un total de 11.019.344 cas de COVID-19 à la date de dimanche, dans le cadre d'une deuxième vague, a déclaré le ministère brésilien de la Santé.

Par ailleurs, 1.086 personnes sont mortes des suites de la maladie au cours des dernières 24 heures, un record pour un dimanche, ce qui porte le bilan national des décès à 265.411, selon le ministère.

Le réseau hospitalier était au bord de l'effondrement en raison de la deuxième vague générée par le variant P1, qui est plus contagieux et plus mortel que la souche d'origine.

Les Etats du Mato Grosso, de Santa Catarina, du Parana et du Rio Grande do Sul ont fait état d'une capacité excédant 100% dans les unités de soins intensifs, avec des files de patients en attente de lits. Leurs gouvernements ont demandé à d'autres Etats d'accepter et de traiter leurs patients. L'Etat de Sao Paulo, le plus peuplé du pays, a annoncé que ses hôpitaux locaux étaient occupés à 80% et qu'un hôpital de campagne serait ouvert dans sa capitale.

Compte tenu de l'apparition du nouveau variant et du taux élevé d'occupation des établissements de soin, de nombreux Etats brésiliens on t interdit le commerce non essentiel et instauré des couvre-feux pour décourager la formation de foules.