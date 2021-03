Les 3èmes journées chirurgicales consacrées aux malformations congénitales chez les enfants se sont ouvertes dimanche à l’établissement public hospitalier (EPH) de la ville d’Ain Touta (wilaya de Batna) avec au programme 23 interventions complexes.

Ces journées qui se poursuivront jusqu’au 11 mars courant s’inscrivent dans le cadre du jumelage avec l’établissement hospitalier spécialisé mère-enfant de Sidi Mabrouk (wilaya de Constantine) et sont placées sous l’égide du professeur Hichem Choutri, spécialiste en chirurgie pédiatrique, a indiqué à l’APS le directeur de l’EPH de Ain Touta, Noureddine Nefissi.

L’initiative d’envergure régionale est destinée à la prise en charge d’enfants âgés entre 2 et 14 ans atteints de malformations des appareils génitaux, originaires des wilayas de M’sila, Laghouat, Constantine, Biskra, Oum El Bouaghi, Khenchela et Batna, a précisé la même source.

Outre la prise en charge de cette catégorie de malades, parmi lesquels se trouvent des bisexués dont les parents éprouvent des difficultés à en parler, la manifestation vise la formation de staffs médicaux et paramédicaux de l’EPH d’Ain Touta et d’autres établissements de santé de la wilaya.

La même source a affirmé, dans ce contexte, que des efforts sont consentis pour permettre aux médecins d’acquérir de l’expérience dans ce type de chirurgie en vue de faire de l’hôpital d’Ain Touta un pôle dans ce domaine.

De son côté, le Pr. Hicham Choutri a mis l’accent sur l’importance de ces manifestations scientifiques et médicales dans la formation des médecins et des paramédicaux et le développement des capacités de prise en charge des cas compliqués dont le succès dépend en outre de la prise en charge des proches, dont les proches.

L’EPH d’Ain Touta, en coordination avec son staff médical, a prévu un total de 70 opérations chirurgicales dont les interventions complexes, a indiqué le charge de communication de cet établissement Akram Lebriki qui a souligné que deux blocs opératoires ont été mobilisés à cet effet.