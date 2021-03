Olivier Dassault, un des héritiers du groupe Dassault aviation producteur des Falcon, Mirage et Rafale, et l'une des premières fortunes de France, est mort dimanche dans le crash de son hélicoptère près de Deauville (nord-ouest).

De sources proches de l'enquête, le pilote de l'appareil est également décédé dans l'accident qui s'est produit vers 18H00 locales à Touques, près de Deauville sur la côte normande.

De même source, il n'y avait personne d'autre à bord. De nombreuses personnalités politiques ont rendu hommage au fils de Serge Dassault, ex-patron de Dassault aviation décédé en 2018 et petit-fils de Marcel Dassault, fondateur du groupe, qui était l'une des plus grandes fortunes de France.

Le magazine Forbes classait Olivier Dassault au rang de 361e fortune mondiale en 2020, à égalité avec ses deux frères et sa soeur avec environ 5 milliards d'euros chacun. Après le décès en 1986 de son grand-père, Marcel Dassault, son père, Serge, l'avait nommé directeur-adjoint d'Europe Falcon Service et directeur de la stratégie des avions civils de l'entreprise Dassault Aviation, constructeur des avions de combat Rafale après avoir été celui des Mirage, et des avions d'affaires Falcon.

En 2011, il avait été nommé président du conseil de surveillance du groupe Dassault, le plaçant en bonne position pour reprendre un jour la holding familiale. Mais sept ans plus tard, quelques mois avant la mort de son père, il avait annoncé sa décision de démissionner de la présidence du conseil de surveillance de la holding familiale "pour cause d'incompatibilité avec son mandat de député".

Son mandat d'administrateur de Dassault Aviation avait toutefois été renouvelé pour quatre ans en mai 2019.

Olivier Dassault était député de l'Oise depuis 2002. Il était le père de trois enfants.