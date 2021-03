L'étude conjointe effectuée par le ministère des Affaires religieuses et des wakfs et le Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus pour l'élaboration d'un protocole sanitaire pour la prière des tarawih a conclu, dans un premier temps, d'appliquer le protocole sanitaire en vigueur pour la prière du vendredi, a déclaré à l'APS M. Mechnane.

Le nombre des fidèles accueillis pour la prière du vendredi étant proche de celui de la prière des tarawih, le choix a porté sur le protocole actuellement en vigueur, d'autant que les mesures de distanciation physique sont rigoureusement appliquées.

Ce protocole prévoit un allègement de la prière des tarawih qui se limitera, cette année, à un seul hizb, a fait savoir M. Mechnane, ajoutant que le fi dèle peut compléter sa prière et la récitation du saint Coran dans son domicile.

La décision de fermeture des salles d'ablution et des salles de prière pour femmes restent en vigueur, a-t-il précisé, ajoutant que la prière est autorisée uniquement aux hommes.

Dans le cas où l'accomplissement des tarawih est autorisé, toutes les mosquées de la République seront ouvertes sans exception.

L'application de ce protocole prendra en considération les données scientifiques et médicales relatives à la situation

pandémique.