La consommation mondiale de l'huile d'olive aurait atteint 3,2 millions de tonnes durant la campagne 2019/2020, a indiqué le Conseil oléicole international (COI).

Selon des données provisoires du Conseil des mois de janvier-février 2021, la consommation mondiale aurait atteint 3,2 millions de tonnes durant la campagne 2019/2020, soit une augmentation de 5,8%.

La consommation serait de 2,204 millions de tonnes dans les pays membres de cette structure, soit une augmentation de 3,4% en comparaison avec la saison écoulée.

Le groupe des pays européens aurait consommé près de 1,51 million de tonnes, soit une hausse de 0,7%, alors que dans le reste des autres pays membres, cette augmentation aurait été de 9,8%, soit un total de 685 mille tonnes.

Dans le reste des pays non-membres du COI, la consommation serait d'environ 1,030 million de tonnes, soit une augmentation de 11,4%.

Toujours selon la même source, la consommation par habitant et par an de tous les pays membres est de 2,2 kg en 2019.

Parmi les pays européens membres du COI, la France, l'Italie, Chypre et le Portugal ont enregistré un e consommation supérieure à 5kg par habitant et par an.

La consommation d'huile d'olive dans l'Union européenne est de 2,9 kg par habitant et par an.

Le Conseil oléicole international (COI) prévoit, toutefois, une baisse de la consommation mondiale de l'huile d'olive de 1,5% au cours de la saison 2020-2021 par rapport à la campagne 2019-2020, pour s'établir à moins de 3,2 millions de tonnes.