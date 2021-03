Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai a culminé à 71,38 dollars en cours de séance asiatique, à son plus haut depuis le 8 janvier 2020. Malgré un léger repli en cours de séance lundi (-0,37% à 69,10 dollars pour le Brent, -0,27% à 65,91 dollars pour le WTI américain), les deux références restaient à des niveaux plus vus depuis le début de la pandémie de Covid-19.

Le ministère saoudien de l'Energie a annoncé dimanche soir qu'un drone avait frappé un port pétrolier alors qu'un missile balistique avait visé des installations du géant de l'énergie Aramco, dans l'Est saoudien. "L'un des parcs de réservoirs pétroliers du port de Ras Tanoura (est), un des plus grands ports pétroliers du monde, a été attaqué ce matin par un drone venant de la mer", a indiqué le ministère dans son communiqué, précisant que le drone avait été détruit.

Les analystes estiment que la possibilité de dégâts à Ras Tanoura est particulièrement "inquiétante" pour le marché, vu que les plus grands terminaux et centres de stockage pétroliers y sont situés.