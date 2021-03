Un concours en ligne pour la valorisation des femmes créatrices de richesse est organisé du 6 au 9 mars en cours par l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique (ANVREDET) et la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique (DGRSDT).

Selon un communiqué de l'ANVREDET, 44 projets ont été déposés à travers l’ensemble du pays et examinés, ensuite, par un jury d’experts, qui en ont présélectionné 19 projets sur la base des critères de profitabilité, d’innovation, de capacité marketing et de leur potentiel de croissance.

Ainsi, les porteuses de projets suivent durant deux jours (6 et 7 mars) des ateliers de formation et séminaires sur l’entrepreneuriat et la création des Start-up.

Ensuite, les participantes présenteront le 9 mars leurs projets d’entreprise devant un jury composé d’éminents experts dans la création de start-up.

A la fin de la compétition, trois gagnantes de ce concours bénéficieront d’une incubation et financement offerte par l’ANVREDET et la DGRSDT via le Fond national de la recherche scientifique, souligne le communiqué, ajoutant que les porteuses de projets innovants profiteront de plans d’affaires adaptés, coaching personnalisé et d'une formation, en vue de les accompagner efficacement à la création de leurs start-up. Une cérémonie de remise des prix sera organisée après le concours où les lauréates seront primées par des récompenses et trophées.

Selon la même source, la contribution de l’entrepreneuriat féminin au développement économique et social de la société "ne fait plus de doute", ces femmes étant "pourvoyeuses d’emplois directs, de croissance économique et d’innovations" A cet effet, l’ANVREDET et la DGRSDT, relevant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, conscientes des enjeux et du potentiel économique des femmes entrepreneures, ont ainsi décidé de lancer ce concours en ligne, via la plateforme Zoom "IDTOUR Féminin", sous le slogan "de l’idée à la start-up".

L’objectif principal du ce concours, explique le communiqué, est d’encourager l’entrepreneuriat féminin par la valorisation des femmes créatrices et porteuses de richesse, et mettre en avant les femmes entrepreneuses", ajoutant que ça permet également de "sensibiliser le grand public à ces questions d’activités économiques développées par les femmes".

Le concours vise également à "responsabiliser les jeunes femmes en leur donnant l’opportunité de créer des outils leur permettant de réaliser leurs rêves".