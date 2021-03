Dans son classement, le magasine a tenu compte du fait que M. Hekkar dirige les projets de Sonatrach visant à investir 40 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années et ce pour augmenter ses niveaux de production au moment où l’Algérie cherche à relancer son industrie pétrolière.

Il a été mentionné également que le PDG de Sonatrach est à la tête d'un groupe qui avait réalisé un chiffre d'affaires de 35 milliards de dollars et un bénéfice net de 2,5 milliards de dollars en 2019 et qui compte plus de 200.000 employés, ainsi que 154 filiales. M. Hekkar, qui a pris la direction de Sonatrach en septembre 2020, est au service de la compagnie pétrolière depuis plus de 25 ans, a souligné en outre Forbes tout en rappelant que le gouver nement avait demandé au groupe pétrolier de réduire de moitié son budget de dépenses 2020, de 14 milliards de dollars à 7 milliards de dollars en raison de l'impact du COVID-19 sur le prix du pétrole.

Le classement de Forbes a concerné les dirigeants d'entreprises issus de 24 nationalités, représentant 21 secteurs. L'Arabie saoudite est arrivée en tête de liste avec 18 président-directeurs généraux, suivie par les Emirats arabes unis et l'Egypte avec 16 PDG chacun.