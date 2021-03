Une mission d'essai non habitée de la capsule spatiale de Boeing, Starliner, qui doit à terme servir de taxi pour acheminer des astronautes vers la Station spatiale internationale (ISS), a de nouveau dû être repoussée, a déclaré la Nasa lundi.

Cet essai, déjà reporté à début avril, va souffrir d'un nouveau retard, cette fois entraîné par le mauvais temps au Texas, qui a notamment provoqué de vastes coupures de courant dans cet Etat du sud des Etats-Unis.

"Nous avons perdu du temps avec la mauvaise météo à Houston, environ une semaine", a déclaré Steve Stich, responsable du programme des vols commerciaux de la Nasa, durant une conférence de presse.

La nouvelle date est en cours d'"évaluation", a-t-il ajouté.

Un test de Starliner avec des astronautes à bord est ensuite prévu, toujours en 2021, "pour le moment en septembre", a-t-il ajouté.

En décembre 2019, lors d'un premier vol d'essai, la capsule n'avait pas réussi à s'amarrer à l'ISS, et était revenue sur Terre prématurément -- un revers pour le géant de l'industrie aérospatiale.

Depuis, son programme a pris beaucoup de retard par rapport à SpaceX, l'autre société choisie par la Nasa pour développer un véhicule permettant de rejoindre l'ISS depuis les Etats-Unis.

Sa capsule Crew Dragon a déjà acheminé des astronautes vers la Station en juin, puis en novembre 2020, et quatre autres, dont le Français Thomas Pesquet, s'y rendront à nouveau à son bord en avril prochain.