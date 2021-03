Une exposition collective regroupant les œuvres d’une quinzaine d’artistes plasticiennes sur le thème de la femme a été inaugurée samedi à Alger à l’occasion de la journée internationale des femmes, célébrée le 8 mars de chaque année.

Accueillie à la galerie Baya, au Palais de la culture Moufdi-Zakaria, l’exposition, intitulée "Création féminines" réunit quelque 70 toiles de plasticiennes, issues de différents courants artistiques, qui évoquent la femme à travers différents angles de vue.

Lamamari Imène prend part à cette exposition avec sept tableaux inédits qui interrogent la femme et ses émotions à travers un style alliant surréalisme et figuratif.

Pour sa première exposition, la jeune artiste explique que ses toiles traduisent le ressenti de la femme à travers ses émotions et ses traits de personnalité.

"Je me projette à travers mes toiles en y injectant toutes mes émotions de femme discrète", a-t-elle résumé.

Dans un tableau intitulé "L’Amour éternel", Lamamri Imène symbolise l’union entre l’homme et la femme par une coexistence et une harmonie entre le musicien et son instrument. Dans un autre él an, Feriel Dahmane propose huit toiles qui illustrent la femme face aux épreuves de la vie et ses défis.

Le bien et le mal, le mensonge et l’union sont, entre autres notions explorées par cette plasticienne qui expose également pour la première fois.

Dans une toile intitulée "Affronter le destin africain", Feriel Dahmane rend hommage à la femme africaine à travers un portrait abstrait mettant en avant une silhouette de femme qui se bat pour ses droits sous le poids des interdits.

Osmani Souad opte, quant à elle, pour l’abstrait, un choix artistique en vue de décrire la femme dans différents états d’âme.

"La liberté", "La violoniste", ou encore "Mémoire d’homme" sont parmi les toiles grand format dévoilées lors de cette manifestation picturale.

D’autres plasticiennes comme Hadia Hadjress, Zohra Taouta et Fatma-Zahra Beghili prennent part également à cette exposition marquant la célébration de la journée internationale de la femme.

L’exposition "Créations féminines" est ouverte au public jusqu’au 20 mars tous les jours de 10H à 18H.