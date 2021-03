"La femme algérienne à l'instar des autres femmes du monde célèbre le 8 mars la journée internationale de la femme, à la lumière de nouveaux acquis traduisant la forte volonté politique de conforter les droits de la femme dans divers domaines’’, a déclaré le ministre de la communication, porte parle du gouvernement.

Dans une déclaration à cette occasion, il a également indiqué que « le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a salué "la conscience politique et la bravoure dont a fait preuve la femme algérienne lors de l'élan national historique et pacifique pour défendre le pays, aux côtés de son frère l'homme, dans le cadre du processus de changement pacifique et démocratique pour l'édification de la nouvelle République où elle bénéficiera de tous ses droits, y compris l'accès aux postes de responsabilité et à la prise de décisions" ».