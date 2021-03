Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a adressé dimanche un message de condoléances au président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Brahim Ghali, suite au décès de sa mère, dans lequel il lui a présenté "ses condoléances les plus attristées et ses sincères sentiments de compassion".

"En cette douloureuse épreuve qui a endeuillé votre aimable famille, suite au décès de votre mère, pilier de votre foyer familial, nous ne pouvons que nous résigner face à la volonté de Dieu", a écrit le Président Tebboune dans son message.

"En cette pénible circonstance, je ne puis que vous présenter ainsi qu'à tous les membres de votre famille mes condoléances les plus attristées et mes sincères sentiments de compassion, priant Dieu Le Tout-Puissant de vous prêter patience et réconfort et de vous aider à surmonter ces moments difficiles et de combler la défunte de Ses bienfaits et de l'accueillir en son vaste paradis", a conclu M. Tebboune son message.