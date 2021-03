Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud a réaffirmé, samedi à Alger, son engagement à accompagner les éléments de la Sûreté nationale, notamment l'élément féminin, en leur assurant les moyens matériels et la formation pour atteindre le professionnalisme.

Dans une allocution lors d'une cérémonie de distinction organisée par la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) à l'occasion de la Journée internationale des femmes, le ministre a affirmé que l'attention à la femme "ne se limite pas à la célébration de sa fête internationale mais c'est plus que ça car la femme a son histoire dans le combat et un présent augurant un avenir meilleur". Il a mis en avant que cette attention "figure parmi les priorités du programme du Président de la République visant le renforcement de la participation de la femme dans les domaines politique, social et économique".

Le ministre s'est dit "fier et reconnaissant des efforts de la femme policière, tout grade confondu, pour préserver le fonctio nnement des institutions de l'Etat et la sécurité de la patrie et des citoyens, tout comme les sacrifices consentis par les chahidate et moudjahidate de la Guerre de libération pour la liberté et le recouvrement de la souveraineté nationale".

Soulignant que "la célébration de cette Journée intervient cette année dans un contexte sanitaire difficile que traverse l'Algérie à l'instar des pays du monde en raison de la propagation du coronavirus", M. Beldjoud a relevé que "les hautes autorités du pays ont noté avec satisfaction et avec le témoignage des citoyens que les éléments et les cadres de la Sûreté nationale notamment l'élément féminin étaient aux premiers rangs en compagnie de l'ensemble des intervenants des corps de sécurité, médical et de l'institution de l'Armée nationale populaire (ANP) aussi bien pour la lutte contre la pandémie que la sensibilisation à ses risques sur le terrain".

Dans une allocution prononcée en son nom par le lieutenant à la Direction des moyens techniques, Salmi Saoudi, le Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Ounissi Khelifa, a affirmé, pour sa part, que "la femme algérienne, imprégnée des valeurs novembristes, continue d'avancer sur la voie des moudjahidat et des chahidate qui ont brandi haut l'emblème national", ajoutant que "la place occupée p ar la femme dans le corps sécuritaire n'est que le fruit d'un travail sérieux et continu à travers lequel elle a prouvé ses capacités à assumer des postes de responsabilité au sein du corps de la sûreté nationale".

Mettant en avant "le rôle important et la participation active de la femme policière dans la mise en oeuvre des mesures préventives adoptées par le Gouvernement pour lutter contre la pandémie du covid-19", M. Ounissi a mis l'accent sur l'impératif de consentir davantage d'efforts avec détermination et dévouement de tout un chacun selon le domaine de compétence afin de renforcer l'édifice d'une police moderne ayant pour objectif d'oeuvrer au service du citoyen et du pays à travers l'instauration d'un climat de sécurité et de quiétude et la lutte contre les différentes formes de criminalité dans le cadre du respect des droits et de la dignité de l'Homme et des lois de la République".

A cette occasion, des distinctions ont été remises à des personnalités nationales, des moudjahidat, des femmes sportives relevant de la sûreté nationale, des retraités, des représentantes de la société civile, des journalistes et des artistes.