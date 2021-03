Le Collectif des organisations et associations nationales "Nidaa El Watan" (L'appel de la patrie) a été créé samedi à Alger, lors d'une cérémonie présidée par le conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, Nazih Berramdane.

Dans une allocution à cette occasion, M. Berramdane a précisé que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, "salue de telles initiatives qui servent les intérêts de la société civile et des jeunes", indiquant que le texte de loi relatif à l'Observatoire national de la société civile "est fin prêt et sera promulgué dans les tout prochains jours".

Les représentants du Conseil supérieur de la jeunesse, qui comptera également des membres de la communauté nationale à l'étranger, seront élus afin de conférer "toute la crédibilité nécessaire" à ce Conseil dont les propositions et autres recommandations seront prises en considération par le gouvernement, a-t-il fait savoir.

Les représentants des organisations et associations membres du Collectif "Nidaa El Watan" ont précisé, dans un communiqué, que cette initiative "est le fruit de contributions et de propositions pratiques pour relever les défis actuels en vue de renforcer la cohésion sociale et la solidarité nationale et de déjouer les complots qui visent la stabilité du pays et l'unité nationale".

Selon les membres fondateurs, ce collectif "restera ouvert aux autres composantes de la société civile et les élites intellectuelles pour œuvrer de concert dans cette conjoncture où la patrie a besoin de tous ses enfants.

Une rencontre devrait réunir prochainement ses membres fondateurs et les adhérents. Par ailleurs, dans une déclaration en marge de la rencontre, M. Berramdane a affirmé que "les marches pacifiques organisées à travers certaines wilayas viennent démentir le rapport du Haut-Commissariat aux droits de l'homme sur l'interdiction aux citoyens de sortir dans la rue pour s'exprimer".

Il a toutefois tenu à faire remarquer que certains slogans scandés lors les marches "ne reflètent pas le caractère pacifique du Hirak prévalant en 2019 et ayant donné de grands résultats les premières semaines".