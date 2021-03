La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda a chargé, samedi à Oran, la direction de la culture d’ouvrir un bureau spécial pour la prise en charge des artistes et de leurs préoccupations.

Mme Bendouda a indiqué, lors d'une visite de travail et d’inspection dans la wilaya d’Oran, que ce bureau sera ouvert pour recevoir les artistes et écouter leurs préoccupations, ainsi que les accompagner pour régler leurs problèmes.

La ministre a déploré les conditions difficiles que vivent certains artistes dues à l’absence, dans le passé, de lois régissant leur travail et garantissant leurs droits, rassurant, dans ce cadre, sur l’approche de la promulgation du décret d’application régissant la relation entre l’artiste et les producteurs. Elle a également souligné que le ministère de la Culture et des Arts œuvre à ouvrir les portes du partenariat avec les privés dans le domaine culturel à même de créer des occasions et de nombreuses opportunités d’emploi. Concernant la préparation des Jeux méditerranéens prévus à Oran en 2022, la ministre a souligné que le travail suit son cours, indiquant qu’une commission du ministère de la Culture et des Arts travaille avec le ministère de la Jeunesse et des Sports pour mettre en place un programme riche qui mettra en relief les compétences culturelles de cette ville.

Au passage, elle déclaré que les JM 2022 constituent une opportunité pour l’attraction des touristes et la mise en exergue de tout le potentiel touristique de la ville, notant que son ministère oeuvrera à le mettre en relief à travers des films et des programmes publicitaires, entre autres.

Au sujet du classement de la chanson rai comme patrimoine mondial, la ministre a affirmé que le dossier a été retiré en raison de la faiblesse de son contenu, ajoutant que le travail pour son enrichissement est en cours avec la collaboration de chercheurs et de spécialistes.

Malika Bendouda a inspecté, durant sa visite, plusieurs structures culturelles.

Elle s'est enquis notamment de l’état d'avancement des travaux du complexe du cinéma au centre commercial d’Es-Senia et a inauguré le nouveau siège de la direction de la culture, ainsi que le théâtre privé "La fourmi" à l’hôtel "Liberté" et s'est rendue au siège de l’association "Santé Sidi El-Houari" où elle a rencontré des représentants de la société civile.