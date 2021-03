Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, présidera la délégation algérienne de haut niveau prenant part au 14e Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale, devant se tenir par visioconférence du 7 au 12 mars en cours à Kyoto (Japon), indique samedi un communiqué du ministère de la Justice.

Selon le ministère, l'Algérie devra prendre part à cet évènement mondial organisé cet année sous le thème "Faire progresser la prévention de la criminalité, la justice pénale et l'état de droit: vers la réalisation du programme de développement durable à l'horizon 2030", en présence de l'ambassadeur de l'Algérie au Japon, de la représentante de l'Algérie au Bureau permanent des Nations unies à Vienne et des représentants de plusieurs secteurs concernés par le thème.

Le Garde des sceaux devra prononcer une allocution lors de cette réunion de haut niveau qui se penchera sur "les stratégies globales pour la prévention du crime et la réalisation du développement socioéconomique, les approches intégrées pour relever les défis auxque ls fait face le système de la justice pénale, les approches multidimensionnelles adoptées par les Gouvernements afin de renforcer la souveraineté de la loi, et la coopération internationale et la fourniture d'une assistance technique afin de lutter contre toutes les formes de criminalité", précise-t-on de même source.

Organisé chaque 5 ans, ce congrès est "l'un des plus importants congrès organisés par les Nations unies qui portent sur les positions officielles des Gouvernement, les expériences et les politiques efficaces en matière de prévention du crime et la justice pénale".

Il constitue également "une opportunité pour échanger les expériences susceptibles d'imposer la souveraineté de la loi et de lutter contre les nouvelles formes de criminalité et les crimes dangereux", conclut le communiqué.