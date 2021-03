Au total, 37 éléments de différents grades de la protection civile de Aïn Defla ont été envoyés samedi en soirée vers la commune d’Oued Sly (Chlef) en guise de renfort à leur homologues de cette wilaya à la suite de la crue de l’oued Meknassa, a-t-on appris dimanche auprès de la direction locale de ce corps constitué.

"Suite à la crue de l’oued Meknassa relevant de la commune d’Oued Sly (Chlef), nous avons procédé, samedi en soirée, à l’envoi de 37 éléments de différents grades pour prêter main forte à nos homologues de cette wilaya", a-t-on souligné.

En sus de l’élément humain comportant notamment des plongeurs, cet élan de solidarité de la protection civile de Aïn Defla visant à prêter main forte à son homologue de Chlef a également été marquée par l’envoi de deux ambulances, d’un bus ainsi qu’un véhicule de transmissions, a-t-on précisé.

"Nos éléments resteront à Chlef jusqu’à la fin de l’opération", a-t-on fait savoir, signalant que les pompiers envoyés disposent d’un haut degré de célérité et d’efficacité d’intervention acquis à la faveur de leur mise en alerte de façon inopinée. Aucune perte humaine n’est à déplorer à la suite des pluies diluviennes qui se sont abattues notamment sur la partie ouest de la wilaya de Aïn Defla, a-t-on par ailleurs fait savoir, faisant toutefois état d’opérations d’épuisement des eaux pluviales infiltrées dans des habitations dans différents quartiers des communes d’El Abadia et El Amra. La wilaya de Chlef a connu samedi soir de fortes précipitations ayant provoqué la crue de l'Oued Meknassa à l'ouest de Chlef, qui a emporté trois véhicules et inondé les maisons avoisinantes.

Dimanche matin, le bilan des victimes de ces inondations est porté à 7 morts suite à la découverte d'un corps sans vie d'un sexagénaire.