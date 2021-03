Une vaste opération de nettoiement et de collecte des déchets ayant constitué des points noirs a été organisée, samedi, à travers les communes du Groupement d’Oran, a-t-on appris de la direction de wilaya de l’environnement.

Cette campagne, organisée par la wilaya d’Oran, portant sur le nettoiement dans les communes du Groupement d’Oran, touche Oran, Bir El Djir, Es-Sénia, El Kerma et Sidi Chahmi dont les quartiers ont connu un accumulation des déchets, a indiqué la chargée de communication auprés de la direction précitée, Aicha Mansouri.

Cette opération, à laquelle ont pris part différentes directions de wilaya, des établissements de nettoiement publiques et privées, des entreprises chargées des espaces verts et des associations, intervient pour lever les déchets cumulés dans les communes du groupement d’Oran suite à la grève des travailleurs des centres d’enfouissement technique la semaine dernière, a-t-elle souligné. Un appel a été lancé aux associations environnementales, les comités de quartiers, la société civile et la population de la wilaya pour participer efficacement en vue de la réu ssite de cette opération, a-t-on fait savoir. Des moyens matériels importants dont des camions, des grues, des bennes et autres engins ont été mis à la disposition des participants à cette opération.