La commission de candidatures de la Fédération algérienne de boxe (FAB) a fixé à jeudi (12h00) la date limite de dépôt des candidatures en prévision de l'assemblée générale élective (AGE), le 18 mars à Alger, a appris l'APS auprès de l'instance fédérale.

"La date limite de dépôt des candidatures a été fixée au jeudi 11 mars (12h00), alors que la commission de candidatures siègera le même jour à partir de 13h00. Après l'étude des dossiers, la liste finale des candidats retenus sera rendue publique", précise la même source.

Samedi, les bilans moral et financier de l'exercice 2020 ont été rejetés par les membres de l'assemblée générale, réunis en session ordinaire à Alger.

Le bilan moral a été rejeté par 20 votants alors que 17 l'ont approuvé. Par contre, le bilan financier a enregistré 29 voix contre et 9 pour.

Pour rappel, la FAB est gérée depuis le 11 octobre denier par un directoire, composé de trois personnes, installé par le ministère de la Jeunesse et des Sports suite à la suspension de l'ancien président de la fédération, Abdelmadjid Nehassia et de son bureau fédéral.

Les membres de l'assemblée générale ont procédé, par la suite, à l'installation des commissions de candidatures, de recours et de passation de consignes, en prévision de la tenue de l'AG élective, le 18 mars au siège du Comité olympique et sportif algérien à Alger.

