Azzedine Brahim Djelloul a obtenu 18 voix, alors que les deux autres candidats en lice, à savoir Abbou Jugurtha (président de la Ligue de Tizi-Ouzou) et Halim Bounehas (ancien président) ont obtenu respectivement 12 et 1 voix.

Les travaux de l'AGE ont eu lieu en présence des 31 membres à voix délibératives (13 ligues, 11 clubs et 7 membre du Bureau fédéral sortant), supervisés par le représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) et en présence d'un huissier de justice.

''Tout d'abord, je remercie les membres qui m'ont soutenu et pour leur sens de responsabilité.

J'avoue que les derniers mois du mandat écoulé étaient compliqués à cause du Covid-19. Maintenant, on doit continuer à travailler et nous focaliser surtout sur les régions déshéritées et les nouvelles wilayas'', a déclaré à l'APS le président de la FADE à l'issue de sa réélection.

Et d'enchaîner: ''Avec ces conditions sanitaires et la fermeture des frontières, nous sommes obligés de nous retourner vers les wilayas éloignées pour créer de l'activité, avant de passer à la création de clubs et de ligues.

Aussi, on devra organiser des compétitions autour de ces régions et un circuit national permettant de chercher des jeunes talents qui représenteront l'Algérie dans les différentes échéances internationales''.

Les membres de l'AG ont également procédé à l'élection du bureau exécutif, composé de sept personnes parmi les 13 candidats ayant déposé leur dossier pour y faire partie. La nouvelle composante du bureau de la FADE:

Président:

Azzedine Brahim Djelloul

Membres:

Abdelkader Mahmoudi (20 voix), Mohamed Amine Mouedene (18 voix), Ameur Aknouche (17 voix), Mohamed Chemakhi (17 voix), Sidali Kendi (16 voix), Djamel Charef Khodja (15 voix) et Mehdi Kaddour Moulay (15 voix).