Le Premier ministre belge, Alexander De Croo, a annoncé vendredi un plan de déconfinement en Belgique à partir du 8 mars, qui se décline en trois phases.

"Nous sommes conscients de la nécessité de perspective, une période de 5 mois de mesures est un rude exercice", a souligné M. De Croo lors d'une conférence de presse à l'issue d'une réunion du comité de concertation entre les représentants du gouvernement fédéral et des entités fédérées.

Le Premier ministre a toutefois prévenu que la situation reste "très délicate", relevant la nécessité de continuer à faire preuve de prudence pour garder l'épidémie "sous contrôle". Les assouplissements des mesures anti-Covid en Belgique se feront ainsi graduellement dans le cadre d'un plan de déconfinement en trois phases, en donnant la priorité aux activités en extérieur.

Dans le cadre de la première phase, les rassemblements extérieurs autorisés passeront à 10 personnes au lieu de 4 actuellement à partir du 8 mars et les cours reprendront en présentiel dans les campus universitaires à raison d'un jour par semaine dès le 15 mars.

Pour ce qui est de la deuxième phase qui débutera le 1e avril, elle prévoit la pratique du sport en extérieur avec une jauge limitée de participants, la tenue de "petits" événements culturels en extérieur avec une limite de 50 spectateurs, la réouverture des parcs d'attractions, et l'autorisation des camps scouts.

S'agissant de la troisième phase appelée "déconfinement intérieur", qui débutera le 1e mai, elle va porter sur la réouverture des cafés et restaurants, la tenue d’événements culturels en intérieur et la pratique du sport à l'intérieur en petits comités.

Pour cette troisième phase du plan de déconfinement, le Premier ministre belge a indiqué qu'au mois de mai, "le niveau de vaccination devrait être suffisant" pour envisager des assouplissements pour les activités en intérieur. Il a ajouté que les assouplissements prévus dans le plan de déconfinement se feront "tant que la situation épidémiologique le permet et en fonction de la pression sur les hôpitaux et de l'avancement de la campagne de vaccination".

Le comité de concertation a, par ailleurs, décidé de maintenir l'interdiction des voyages non essentiels jusqu'au 18 avril, c'est-à-dire la fin des vacances de Pâques.

Cette mesure doit cependant être réévaluée lors du prochain comité de concertation, prévu le 26 mars.