Plus de quatre millions de personnes au Chili ont été vaccinées contre le Covid-19 et plus d'un demi million ont reçu les deux doses, a indiqué samedi le ministère de la Santé chilien.

Selon le département des statistiques et de l'information sanitaire, le nombre total de personnes ayant été vaccinées contre le Covid-19 au Chili a atteint 4.041.536, et 551.485 personnes ont reçu les deux doses. Le ministre chilien de la Santé, Enrique Paris, a déclaré samedi que sur le nombre total de personnes ayant reçu des vaccins, 2.614.615 étaient âgées de plus de 60 ans. En outre, 59,2% des bénéficiaires étaient des femmes et 40,8% des hommes.

Le ministre chilien de l'Intérieur, Rodrigo Delgado, a affirmé que le Chili avait fait don de 20.000 vaccins à l'Equateur.

Le Chili a jusqu'à présent enregistré plus de 21.000 décès liés au Covid-19, a annoncé le ministère de la Santé.