Le ministère chilien de la Santé a rapporté, samedi, que 80 nouveaux décès liés au Covid-19 avaient été enregistrés au cours des dernières 24 heures, portant à 21.008 le nombre total des décès.

En outre, 5.037 nouveaux cas d'infection au virus ont été enregistrés, pour un total de 850.483 cas. "La fatigue épidémique existe et continue à exister, ainsi que les problèmes de santé mentale.

Nous soutenons la vaccination, mais malheureusement, notamment pendant les vacances, il existe des comportements sociaux qui n'ont pas respecté les normes sanitaires", a déploré le ministère de la Santé.

Pour la deuxième journée consécutive, ce pays d'Amérique du Sud a signalé plus de 5.000 nouvelles infections en 24 heures, la plus forte hausse depuis juin dernier.