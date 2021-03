Plus de 116.415.200 cas d'infection ont été diagnostiqués depuis le début de l'épidémie.

La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois.

Les chiffres se fondent sur les bilans communiqués quotidiennement par les autorités sanitaires de chaque pays.

Sur la journée de samedi, 8.431 nouveaux décès et 406.668 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont les Etats-Unis avec 1.752 nouveaux morts, le Brésil (1.555) et le Mexique (779).

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 524.362 décès pour 28.952.953 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 264.325 morts et 10.938.836 cas, le Mexique avec 190.357 morts (2.125.866 cas), l'Inde avec 157 .756 morts (11.210.799 cas), et le Royaume-Uni avec 124.419 morts (4.213.343 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, la République tchèque est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 203 décès pour 100.000 habitants, suivi par la Belgique (192), la Slovénie (187), le Royaume-Uni (183) et le Monténégro (169).

L'Europe totalisait dimanche à 11H00 GMT 873.514 décès pour 38.570.868 cas, l'Amérique latine et les Caraïbes 696.644 décès (21.980.365 cas), les Etats-Unis et le Canada 546.570 décès (29.836.473 cas), l'Asie 259.298 décès (16.342.065 cas), le Moyen-Orient 106.064 décès (5.692.658 cas), l'Afrique 105.554 décès (3.960.023 cas), et l'Océanie 953 décès (32.748 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de auprès des autorités compétentes et des informations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).