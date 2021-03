La wilaya de Blida a reçu un deuxième lot de vaccins anti Covid-19 constitué de 5.800 doses du vaccin chinois Sinopharm réceptionnées par l’Algérie dernièrement, a-t-on appris samedi du directeur local de la santé et de la population (DSP) Ahmed Djemai.

Le ministère de tutelle a affecté à la wilaya, un deuxième quota du vaccin anti-Covid-19, constitué de 5.800 doses du vaccin chinois, qui s’ajouteront au premier lot composé de plus de 2.300 doses, a indiqué à l'APS le DSP.

Ce nouveau quota sera suivi par d’autres arrivages qui permettront "de vacciner plus de 2000 citoyens ayant préalablement pris rendez-vous pour ce faire", a-t-il dit, observant que la campagne de vaccination, dont le coup d’envoi a été donné le 30 janvier dernier à partir de Blida, sélectionnée comme wilaya pilote pour l’opération, "enregistre un important engouement de la part des citoyens", a observé M. Djemai. Il a fait part à ce titre, qu'à ce jour, quelque 1.250 personnes ont reçu la première dose de vaccin dont 550 relevant du secteur de la santé, tandis que 1.217 parmi elles, ont reçu la deuxième dose de vaccin , administrée 21 jours après.

Le même responsable a signalé, en outre, l’élargissement de la campagne de vaccination, limitée à ses débuts à la polyclinique de la cité "El Mouz", au centre ville de Blida, à l’Etablissement hospitalier spécialisé dans la greffe d’organes et de tissus affecté à la vaccination des citoyens et des personnels de la santé et à un autre service au niveau du même Etablissement affecté aux seuls travailleurs de la santé.

Toujours selon Ahmed Djemai, la wilaya a enregistré ces deux derniers mois "une stabilisation de la situation sanitaire", ayant permis, a-t-il dit, "la reprise des activités au niveau d’un nombre de services hospitaliers à l’arrêt, suite à leur affectation à la prise en charge des malades de la Covid-19, dont le service de chirurgie cardiaque du CHU Franz Fanon, le service de médecine interne de l'hôpital Brahim Tirichine (Ex-Faubourgs) et le service de chirurgie générale de l’hôpital de Boufarik", a-t-il précisé.

A noter que le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, avait annoncé, en marge d’une visite d’inspection effectuée la semaine écoulée à Blida, la réception attendue, durant ce mois de mars, de centaines de milliers de doses de vaccins contre la Covid-19.

Soulignant que ces arrivages de vaccin contre le nouveau coronavirus, s’ajouteront aux 300.000 doses déjà réceptionnées, à ce jour, "soit 50.000 doses du vaccin russe Spoutnik V, 50.000 doses du vaccin anglo-suédois AstraZeneka et, enfin, 200.000 doses du vaccin chinois Sinopharm, réceptionnées le 24 février écoulé, a -t-il précisé.