La chute de cendres dégagées par le processus d'éruption du volcan Sangay en Equateur affectait samedi cinq provinces du pays, selon les autorités. "Les provinces touchées sont celles de Chimborazo, Guayas, Bolivar, Los Rios et Cañar", a prévenu sur Twitter le Service national de gestion des risques et des urgences de l'Equateur (Sngre). Le Service intégré de sécurité ECU911 a aussi publié des vidéos et des photos qui montrent des images de plusieurs localités couvertes d'un manteau gris. En particulier, la région andine de Chimborazo (sud), peuplée d'un demi-million d'habitants, est en zone d'alerte jaune (avant l'orange et le rouge marquant le niveau maximum de danger) depuis juin à cause de l'éruption du volcan. En septembre, les émissions de cendres avaient atteint Guayaquil, capitale de la province de Guayas, provoquant la fermeture temporaire de son aéroport. Le Sangay, culminant à 5.230 mètres et situé à 195 km de la capitale Quito, est un des volcans toujours actifs en Equateur depuis de nombreuses années comme le Tungurahua et le Cotopaxi, tous deux au sud de Quito. Il est considéré comme étant en a ctivité éruptive constante depuis 1628.