Un gazoduc sous-marin a pris feu au milieu d'un fleuve gelé en Sibérie, suscitant des inquiétudes quant à une possible pollution, a indiqué dimanche un représentant du service fédéral russe de surveillance, Rostekhnadzor.

Selon des informations préliminaires, environ 700 tonnes d'un mélange de gaz de pétrole liquéfié (propane et butane) pourraient être concernés, selon Andreï Vil, un porte-parole de Rostekhnadzor.

Le numéro un russe de la pétrochimie Sibur, propriétaire du gazoduc, a indiqué que cette fuite de gaz, samedi, avait causé un court incendie sur le fleuve Ob, recouvert de glace et de neige en cette saison, dans le district autonome des Khantys-Mansis.

L'entreprise a assuré que le sinistre avait eu lieu à 44 kilomètres de toute habitation, qu'il n'a pas fait de victimes et qu'il ne présente pas "de risques pour la population et l'environnement". Sibur affirme que les hydrocarbures restantes sont brûlées dans des infrastructures prévues à cet effet. Mais le porte-parole de Rostekhnadzor a estimé, sur son compte officiel sur la messagerie Telegram, que "les déclarations faisant état de l 'absence de risque pour l'environnement soulèvent de sérieux doutes".

Dimanche, un responsable de Sibur dans la région, Alexandre Tepliakov, a indiqué que l'incendie était maîtrisé et que ses possibles conséquences étaient entièrement prises en charge par l'entreprise.

Cité dans un communiqué des autorités locales, il a précisé que 27 personnes et 12 engins étaient sur place.

"Le contrôle de la pression (du gazoduc) est en cours sur les lieux du sinistre", a-t-il ajouté.

En Russie, les pollutions industrielles sont fréquentes du fait, notamment, d'infrastructures vieillissantes ou du manque de contrôles.

Début février, le géant minier Nornickel a été condamné à payer 146,2 milliards de roubles (1,6 milliard d'euros) après la fuite, fin mai 2020, de 21.000 tonnes de carburant dans des cours d'eau de l'Arctique russe.