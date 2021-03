Ardjane Kheira fait partie de ces femmes qui ont pris la décision de se prendre en charge et se lancer dans une activité indépendante, en investissant un domaine considéré comme une chasse gardée de l’homme, le transport, devenant ainsi la première femme chauffeur de taxi de la wilaya de Chlef. Lasse de vivre dans des conditions sociales pénibles, aggravées par l’instabilité de sa situation professionnelle, Mme. Ardjane à décidé d’entreprendre une activité indépendante, en exploitant les opportunités offertes par les dispositifs publics de soutien à l’emploi.

D’où son idée de faire une demande de crédit pour l’achat d’un véhicule, qui lui permettra de devenir la première femme chauffeur de taxi à Chlef.

Relatant à l’APS son expérience inédite à l’échelle de la wilaya, celle qui fut distinguée en 2020, par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, dans le cadre des festivités de célébration de la Journée internationale des femmes, se rappelle avoir accompagné, en 2015, sa sœur bénéficiaire d’un crédit de l’Agence nationale de gestion du micro crédit (ANGEM) de Chlef, pour le règlement de son dossier administratif.

C’est là qu’elle a eu la curiosité de demander des informations sur les procédures d’obtention d’un financement pour un projet de taxi.

Un hasard heureux, pour elle, qui constitua un tournant dans sa vie, alors qu’elle avait atteint la cinquantaine.

Aujourd’hui que son projet est une réalité et qu’elle a su relever le défi de devenir la première et unique femme chauffeur de taxi dans une wilaya, où certaines franges de la population sont quelque peu réticentes à l’égard des femmes qui ont l’audace d’investir des domaines d’activités réputées pour être la chasse gardée des hommes, Mme.Ardjane aspire à élargir son activité et encourager, à son tour, ses concitoyennes à investir ce domaine.

En effet, le succès de son entreprise est tel, que cette dame ambitionne de fonder une petite société de taxis de location, grâce à laquelle elle pourra offrir des emplois à toutes les femmes désireuses d’investir le domaine des transports, qui s’ajoutera ainsi à la liste des activités que la femme Chelfie a su investir avec succès.

Se remémorant son premier jour dans la profession, elle raconte qu’elle se sentait "très gênée", en dépit du fait qu’elle a été très bien accueillie par ses collègues hommes.

"J’étais tellement troublée que j’ai eu du mal à garer mon véhicule à l’a rrêt des taxis de location mitoyen à la clinique El Bortokal du centre ville.

J’ai du partir pour faire le tour de la ville dans l’espoir de tomber sur un client potentiel", se souvient t-elle, en riant.

Elle se rappelle, à ce jour, dit-t-elle, de sa première course. Une femme qu’elle a pris devant le marché des fruits et légumes de la cité "Bensouna". "On a bien discuté ensemble, et elle m’a encouragé à poursuivre sur cette voie, après avoir payé la course. J’étais très fière et reconnaissante envers cette femme, mais surtout déterminée plus que jamais à aller de l’avant", a-t-elle assuré.

Cette femme chauffeur de taxi a su gagner, en cinq ans d’activité, le respect et l’affection de la population de Chlef, et ses services sont très sollicités par de nombreuses familles, car Mme.Ardjane ne s’en tient pas seulement à son rôle de transporteur, en jouant parfois le rôle de mère, de sœur et de confidente pour certains clients, selon des aveux de ces derniers.