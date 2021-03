La production de meubles en Chine a légèrement baissé en 2020, avec une diminution au premier semestre en raison des perturbations dues à la pandémie de Covid-19 et une reprise au second semestre, selon des données officielles publiées samedi. L'année dernière, un total de 912,21 millions de meubles ont été produits, soit une baisse de 1% sur un an, d'après le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information.

La production de cette filière a diminué de 11,7% en glissement annuel, pour atteindre 385,83 millions de meubles au cours du premier semestre 2020. Le revenu total d'exploitation des fabricants de meubles dans le pays a atteint 687,54 milliards de yuans (environ 105,93 milliards de dollars) l'année dernière, soit une baisse de 6% en glissement annuel, après une contraction de 15% sur un an au premier semestre, selon la même source.