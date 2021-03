Le ministre de l'Industrie, Mohamed Bacha, a tenu, samedi à Alger, une série de réunions avec les représentants de cinq organisations patronales, dans l'objectif de lancer une concertation avec les investisseurs et les opérateurs économiques afin de les impliquer dans la démarche de relance industrielle, a indiqué un communiqué du ministère.

Cette série de réunions, qui s'est déroulée au siège du ministère, s'inscrit "dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de relance économique et en application des orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune", note la même source.

Ont participé à ces réunions, la Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA), la Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC), la Confédération nationale du patronat algérien (CNPA), de la Confédération des industriels et producteurs algériens (CIPA) et de l'Union nationale des entrepreneurs publics (UNEP). Selon le communiqué, "l'objectif de ces rencontres est de lancer une concertation entre le ministère de l'Industrie et les représentants des investisseurs et des opérateurs éc onomiques afin de les impliquer dans la démarche de relance industrielle". Lors de ces échanges, le ministre et les représentants des organisations patronales ont évalué le potentiel productif des secteurs public et privé et examiné les voies et moyens de développement de la production nationale. Dans ce cadre, les représentants de ces organisations ont évoqué les problèmes et obstacles qui entravent les investisseurs dans la concrétisation de leurs projets et ont émis une série de propositions qui permettent, "de lever ces obstacles ou de minimiser leur impact". A cet effet, M. Bacha a affiché sa disponibilité à ouvrir un dialogue permanant avec les organisations patronales, qui seront un partenaire des pouvoirs publics dans l'élaboration des politiques économique et industrielle, a fait savoir le ministère. "Nous allons travailler ensemble pour que toutes les entraves soient levées", a souligné le ministre.

Ces rencontres ont été également une occasion pour tracer les grandes lignes de concertation entre le ministère de l'Industrie et les organisations patronales, afin d'aboutir à des actions qui devraient être prises à court et à moyen termes, précise-t-on de même source.