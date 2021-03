Les Algérois ont été surpris d’entrée, en concédant l’ouverture du score dès la 4e minute de jeu.

Sur une mauvaise relance dans l’axe du gardien de but Taoufik Moussaoui, l’ancien attaquant du CABB Arreridj Mohamed Abderrahmane Al-Ghorbal, s’est retrouvé pratiquement seul devant le gardien, et ne s’est fait prier pour donner l’avantage à son équipe.

Un scénario inattendu pour les coéquipiers du capitaine Nessakh, qui a ont complétement raté l’entame de la partie face à une équipe soudanaise bien en place. Manquant de concentration, notamment dans le secteur offensif, le CRB n’a enregistré aucune occasion notable, laissant l’adversaire contrôler à son avantage les débats, et aurait même pu corser l’addition à deux reprises.

Avec trois joueurs à vocation offensive (Sayoud – Koukpo – Ngombo), le Cha bab s’est montré jusque-là impuissant, avant que le Béninois Marcelin Koukpo, de retour d’une suspension, ne débloque la situation et parvient à remettre les pendules à l’heure peu avant la pause (43e) d’une belle talonnade en pleine surface.

Après la pause, le Chabab est revenu avec l’intention de prendre l’avantage, en exerçant un pressing haut dans le camp soudanais, mais sans pour autant inquiéter la vigilance du portier Ali Abdallah Abou Achrine. La sortie sur blessure du maître à jour belouizdadi Amir Sayoud (64e), est venue chambouler les plans de l’entraîneur Franck Dumas, ce qui a contraint le Chabab a baissé du rythme.

Durant le dernier quart d’heure de la partie, le club champion d’Algérie sortant a poussé en attaque, jusqu’à obtenir un penalty en fin de match, malheureusement raté par le rentrant Bellahouel (90e+1) Un mauvais résultat qui compromet sérieusement les chances du CRB pour la qualification aux quarts de finale, et qui intervient quelques jours après la lourde défaite concédée à Dar Es-Salaam (Tanzanie) face aux Sud-africains de Mamelodi Sundowns (1-5). Cette rencontre qui devait se jouer à Alger a été délocalisée en raison du variant sud-africain du Covid-19. Dans l'autre match de cette poule, le club congolais du TP Mazembe (2e, 2 pts) et Mamelodi Sundowns (1er, 6 p ts), s'affronteront samedi à Lubumbashi (14h00, algériennes) dans une véritable affiche.

Lors de la 4e journée, prévue mardi 16 mars, le Chabab se rendra à Khartoum pour défier Al-Hilal, alors que Mamelodi Sundowns recevra le TP Mazembe.