Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) ont révélé vendredi que onze pays africains avaient jusqu'à présent signalé la présence du variant 501Y.V2 du COVID-19, variant identifié pour la première fois en Afrique du Sud.

Selon la même source, les onze pays africains qui ont signalé la présence du variant 501Y.V2 seraient le Botswana, les Comores, la République démocratique du Congo, la Gambie, le Ghana, le Kenya, le Malawi, le Mozambique, le Rwanda, l'Afrique du Sud et la Zambie.

Le CDC Afrique, l'agence de santé spécialisée de l'Union africaine (UA), qui compte 55 membres, a aussi souligné que le nombre de pays ayant signalé la présence du variant 501Y.V1 (qui a été identifié pour la première fois au Royaume-Uni) était passé à 13. Les 13 pays africains qui ont signalé la présence du variant 501Y.V1 sont l'Algérie, la République démocratique du Congo, le Gabon, la Gambie, le Ghana, le Kenya, la Libye, le Maroc, le Nigeria, le Rwanda, le Sénégal, l'Afrique du Sud et la Tunisie. Selon les derniers chiffres du CDC Afrique, le nombre de cas confirmés de COVID-19 en Afrique a atteint 3.937.028 vendredi matin.