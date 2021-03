Versé dans le groupe B, le Chabab, lourdement battu dimanche à Dar es-Salaam lors de la "réception" des Sud-africains de Mamelodi Sundowns (1-5), tentera de se relancer face aux Soudanais d'Al-Hilal, dont l'entraîneur serbe Zoran Manojlovic vient d'être limogé pour être remplacé par l'Egyptien Hamada Sedki.

Avec un seul point au compteur, au même titre que son adversaire du jour, le CRB n'a plus droit à l'erreur pour son deuxième match à domicile de suite.

Prévu initialement à Alger, le match face à Mamelodi Sundowns a été délocalisé en Tanzanie en raison des risques de contamination au variant sud-africain de coronavirus. Dos au mur, les coéquipiers du capitaine Chamseddine Nessakh devront impérativement l'emporter face à l'actuel leader du championnat soudanais, qui reste su r une large victoire mardi face à Al-Hilal El-Fasher (6-2). Dans l'autre match de cette poule, le club congolais du TP Mazembe (2e, 2 pts) et Mamelodi Sundowns (1er, 6 pts), s'affronteront samedi à Lubumbashi dans une véritable affiche.

De son côté, le MCA, 2e du groupe D avec 2 points, effectuera un déplacement à Thiès (70 km de Dakar), pour affronter les Sénégalais de Teungueth FC (4es, 1 pt), dont il s'agit de la première participation en C1. Avec deux matchs nuls de suite, dont le dernier dans son antre du 5-Juillet face aux Tunisiens de l'ES Tunis (1-1), le "Doyen" espère mettre fin à quatre décennies de disette en dehors de ses bases, puisque le dernier succès à l'extérieur en compétition africaine remonte à 1979. Toutefois, la dernière défaite concédée à domicile en championnat face à la JS Kabylie (1-2) risque de laisser des séquelles, d'où la nécessité pour le staff technique de réaliser un travail psychologique pour essayer de revernir avec un bon résultat de Thiès. L'EST (1re, 4 pts) et les Egyptiens du Zamalek (2es, 2 pts), vice-champions d'Afrique, s'affronteront au stade de Radès dans le choc du groupe D.