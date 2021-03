La deuxième étape de la Coupe d'Algérie 2021 (Cadets), se déroulera du 11 au 13 mars à Tébessa, a-t-on appris mercredi auprès de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC).

La décision a été prise mardi, à l'issue d'une réunion, entre les organisateurs et les autorités locales. "Cette deuxième manche de la Coupe d'Algérie (Cadets) se déroulera en deux étapes, et traversera quatre communes de la Wilaya de Tébessa" ont encore détaillé les organisateurs.

La première étape s'était déroulée les 19-20 février dernier à Biskra et a été marquée par une assez large domination du club local, IRB El Kantara. En effet, la première étape, disputée sous forme d'un contre-la-montre, a été remportée par Bachir Chennafi en 13:42.02, devant son coéquipier à l'IRBEK, Mounir Laloui, entré en deuxième position, avec un chrono de 13:51.20.

Lors de la deuxième étape, la domination de l'IRBEK a été encore plus nette, puisqu'il s'était emparé des trois premières places du podium, respectivement par Mounir Laloui (vainqueur), Bachir Chennafi (2e) et Rayan Debbab (3e).

Au total, 56 coureurs avaie nt pris part à cette première manche de la Coupe d'Algérie des cadets à Biskra. Les organisateurs de la deuxième manche à Tébessa espèrent qu'il y aura au moins autant de participants.