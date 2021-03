"Des démarches administratives ont été entreprises avec des établissements scolaires au niveau de trois wilayas: Alger, Tizi-Ouzou et Oued Souf, afin d'initier les élèves à la pratique de cet art martial vietnamien, en application de l'accord que nous avons conclu avec la Fédération algérienne de sport scolaire", a indiqué à l'APS le président de l'instance algérienne de Vo Vietnam, Rabie Aït Medjber. "Nos actions futures, au cas où je suis réélu pour un nouveau mandat, seront orientés entre autres, vers le développement du sport au sein des écoles, sachant que ces établissements scolaires constituent un vivier pour les sélections nationales", a en outre fait savoir Aït Medjber, ajoutant : "nous envisageons également, dans une première étape, d'enseigner la pratique du vo vietnam au sein d'établissements scolaires de neuf autres wilayas". "Dans chaque wilaya, nous disposons de 30 entraîneurs. Le Vo Vietnam ainsi que d'autres arts martiaux vietnamiens traditionnels (Vo Co Truyen) sont pratiqués dans 32 wilayas, avec plus de 140 clubs inscrits dans 11 ligues à travers le pays", a-t-il poursuivi. Le Vo Vietnam, introduit en Algérie en 1973 par maître Abdelmalek Ait Larbi, englobe quatre écoles, toutes affiliées à la Fédération algérienne de Vo Vietnam et arts martiaux traditionnels vietnamiens. Il s'agit de Thanh Long vodao, Viet vo dao, Binh Dinh Gia et Vo Gian Dao. Ces quatre écoles sont reconnues par la Fédération mondiale de la discipline, au vu du prestige qu'elles ont au Vietnam, de par leur histoire, leur philosophie et leurs techniques", a expliqué le président de l'instance. Il est à rappeler que la Fédération algérienne de sport scolaire avait signé le 13 janvier dernier un protocole d'accord avec huit fédérations sportives, pour l'expansion du projet d'intégration de plusieurs disciplines dans les établissements scolaires et la promotion de la pratique sportive chez les élèves.

Ce protocole d'accord regroupe huit disciplines des arts martiaux : aïkido, full-contact et kick-boxing, ju-jitsu, vo vietnam, ke mpo, yoseikan budo, vovinam viet vodao et le hapkido.