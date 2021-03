Au moins 20 personnes ont perdu la vie mardi lorsqu'un car public s'est renversé et est tombé dans un ravin le long de l'autoroute reliant les départements boliviens de Cochabamba (centre) et de Santa Cruz (est), ont annoncé mercredi les autorités locales.

Le commandant adjoint de la police de Cochabamba, le colonel Jhonny Corrales, a déclaré à la presse locale que selon les premières informations disponibles, l'accident se serait produit tôt mardi matin dans le secteur de Canadon. Le bus aurait fait une chute d'environ 150 mètres. Le bus transportait environ 45 passagers, a-t-il précisé, ajoutant que le décès d'au moins 20 personnes avait été confirmé, mais que le nombre de victimes pourrait encore augmenter en raison de l'état critique de nombreux blessés.

M. Corrales a indiqué que les pompiers avaient récupéré les corps sur les lieux de l'accident pour les transporter jusqu'à l'institut médico-légal local, tandis que les blessés avaient été emmenés dans des hôpitaux des environs à Colomi, Sacaba et Cochabamba. Des images télévisées ont montré le bus enfoncé dans un massif de buissons, dans une zone où la visibilité est généralement mauvaise en raison du brouillard. Le colonel Juan Carlos Espinoza, directeur des Transports nationaux, a quant à lui dit à la presse que selon les premières informations disponibles, l'accident serait apparemment dû à une erreur humaine.

Les causes exactes seront cependant déterminées par une enquête technique.