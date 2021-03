Les services de la brigade de recherches et d’investigation (BRI) relevant de la sûreté de wilaya d’El Tarf ont réussi à démanteler un réseau de trafiquants de drogue en possession de sept (7) kilogrammes de kif traité, a-t-on appris, mercredi, du chargé de communication de ce corps constitué. "Agissant sur la base d’une information faisant état de l’existence d’un réseau constitué de quatre (4) individus spécialisés dans le trafic de drogue, les services de sécurité sont parvenus à identifier les mis en cause qui s’apprêtaient à écouler leur marchandise", a précisé le commissaire principal, Mohamed Karim Labidi. Deux (2) trafiquants ont été appréhendés à bord d’un véhicule intercepté au niveau de la localité de Boulathane, relevant de la daïra de Boutheldja, a ajouté la même source, faisant état de la saisie de 7 kilogrammes de kif traité "minutieusement" dissimulés. Selon le même responsable, deux (2) autres individus ont été également arrêtés dans le cadre de cette même affaire, indiquant que les quatre mis en cause, des quadragénaires, sont originaires de la wilaya frontalière d’El Tarf. Les mis en cause ont été présentés devant le magistrat instructeur près le tribunal correctionnel d’El Tarf pour "constitution d’un réseau de trafiquants de drogue", avant d’être placés sous mandat de dépôt.