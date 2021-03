La brigade territoriale de la gendarmerie nationale de Sidi Amar (wilaya de Annaba) est parvenue à libérer deux mineures âgées de 15 et 16 ans kidnappées par plusieurs ravisseurs, a-t-on rapporté mardi dans un communiqué de la cellule de communication du groupement territorial de ce corps de sécurité. Selon le communiqué, les éléments de cette brigade ont procédé à l’arrestation de cinq (5) individus impliqués dans cette affaire, âgés entre 23 et 67 ans, précisant que l’affaire a été traitée le jour même suite à l’appel reçu sur le numéro vert faisant état de la séquestration de deux mineures dans une pièce aménagée au sein d’un établissement scolaire.

L’intervention des gendarmes a permis de libérer les deux jeunes filles séquestrées et enfermées dans le lieu en question, a ajouté la même source, indiquant que l’enquête a permis l’arrestation de cinq individus, deux ravisseurs et trois autres ayant introduit des étrangers dans l’établissement éducatif. Le communiqué a également relevé que l’une des deux jeunes filles kidnappées, recherchée par ses proches, a été prise en charge sur le plan psychologique par la brigade de protection des mineurs et ce, avant de rendre par la suite les deux victimes à leurs familles.

Les mis en cause seront présentés devant le procureur de la République près le tribunal d’El Hadjar, a-t-on souligné.