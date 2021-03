La filiale pour les énergies renouvelables du groupe Energias de Portugal, EDP Renovaveis, a annoncé mercredi avoir conclu une augmentation de capital de 1,5 milliard d'euros lors d'un placement privé visant à financer une partie de son plan d'investissements de 24 milliards d'euros à l'horizon 2025. Le plan d'investissements du fournisseur électrique historique portugais, aujourd'hui contrôlé par le groupe étatique chinois China Three Gorges, est axé sur les énergies renouvelables surtout en Europe et aux Etats-Unis, et doit permettre au groupe d'anticiper son objectif de neutralité carbone avant 2030.

Dans le cadre de ce plan, EDP Renovaveis prévoit d'investir 19 milliards d'euros pour lancer des projets de production d'énergies propres d'une capacité de 20 gigawatts au cours des quatre prochaines années. Au cours de cette augmentation de capital par "placement privé accéléré", la société a émis un peu plus de 88 millions d'actions auprès d'investisseurs privés au prix de 17 euros par titre, ce qui représente un peu plus de 10% du capital, a-t-elle précisé dans un commun iqué.

Ce prix unitaire représente une décote de plus de 9% par rapport au cours de l'action de la veille, qui avait terminé mardi à la Bourse de Lisbonne en hausse de 0,43% à 18,74 euros.

Mercredi matin à la Bourse de Lisbonne, le titre EDP cédait 3,14% à 4,62 euros, tandis que celui de EDP Renovaveis dévissait de 8,96% à 17,06 euros.

Le groupe électricien avait présenté mercredi des bénéfices de 801 millions d'euros en 2020, une hausse de 56% par rapport à l'année précédente expliquée par une croissance de l'activité de la production des énergies renouvelables et par la cession de plusieurs actifs.