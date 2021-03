Les indicateurs de compétitivité de la France ont nettement reculé en 2020 par rapport à ses voisins européens, selon un bilan annuel publié mercredi par l'Institut Rexecode.

Le bouleversement des équilibres engendré par l'épidémie de Covid-19 a touché tous les pays européens mais la France a particulièrement souffert, avec des exportations de biens et de services qui se sont "contractées plus fortement que ne l'ont fait les exportations totales des pays de la zone euro", a relevé un rapport de l'institut Rexecode.

La part de la France dans les exportations de biens et de services de la zone euro est ainsi passée de 14,5% à 13,5%, "son plus bas niveau depuis 20 ans", selon l'institut.

Alors que la perte de parts de marché a été encore plus prononcée pour les exportations de biens (de 13,9% à 12,7%), cette mauvaise performance de la France ne serait pas imputable à sa spécialisation industrielle notamment sur l'aéronautique, frappé de plein fouet par l'arrêt du tourisme.

La diminution de la part française concerne "la quasi-totalité des catégories de produits" et "suggère plutôt u ne fragilité générale en 2020 des performances à l'exportation de l'appareil productif français", selon l'institut.

Car les restrictions sanitaires imposées dans l'hexagone, pourtant particulièrement fortes durant le premier confinement du printemps 2020, ne l'ont pas été "dans des proportions qui puissent justifier le recul constaté", affirme Rexecode. L'institut relève notamment que "la France ne semble pas avoir durci davantage, en moyenne sur l'année, les mesures de distanciation qu'en Espagne ou en Italie en 2020, qui n'ont pourtant pas enregistré de pertes de parts de marché à l'exportation de leurs biens." Il est trop pour dire si la rechute des indicateurs de compétitivité français, interrompue de 2017 à 2019, "sera temporaire ou présage d'un retour à une tendance négative", selon Rexecode, qui note que malgré les baisses de charges dont on bénéficié les entreprises en France depuis 2014, "certains handicaps de coûts de production, notamment fiscaux, demeurent".

Pour améliorer la compétitivité industrielle, le gouvernement a baissé à partir de 2021 les impôts de production, plus élevés qu'ailleurs, de 10 milliards d'euros.