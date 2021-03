Le ministre de l'Education nationale, Mohamed Ouadjaout a rencontré, mardi au siège de la tutelle, plusieurs partenaires sociaux pour débattre des préoccupations d'ordre éducatif et socioprofessionnel et ce dans le cadre de la poursuite de la série de rencontres bilatérales programmées dans ce cadre, a indiqué un communiqué du ministère publié sur Facebook.

"Le ministre de l'Education nationale, M. Mohamed Ouadjaout a rencontré mardi 2 mars 2021 au siège de son département ministériel à El Mouradia, le secrétaire général de l'Union nationale des personnels de l'éducation (UNPE), du président de l'Union nationale des personnels de l'éducation et de la formation (UNPEF), du coordonnateur national du Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur ternaire de l’éducation (CNAPESTE) et du coordonnateur national du Syndicat national autonome des professeurs d'enseignement secondaire et technique (SNAPEST)", lit-on dans le communiqué.

"Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la série des rencontres bilatérales program mées par le ministère avec les partenaires sociaux pour soulever et examiner les préoccupations d'ordre éducatif et socioprofessionnel", ajoute la même source.

Lundi, le ministre de l'Education nationale avait rencontré la présidente de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves (FNAPE) et les présidents de l'Association nationale des parents d'élèves (ANPE) et de l'Union nationale des associations des parents d'élèves (UNAPE).