Le chargé de mission à la Présidence de la République, Brahim Merad, a affirmé, mardi depuis la commune de Sidi Merouane (Mila), que le programme du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, relatif aux zones d'ombre "sera concrétisé" et permettra d'améliorer le cadre de vie des habitants de ces régions.

Répondant aux préoccupations des habitants de la zone d'ombre "Zaouia" à la commune de Sidi Merouane (nord de Mila), où il a reçu des explications sur le projet d'ouverture et d'aménagement d'une route et un autre projet de renouvèlement et d'expansion du réseau d'alimentation en eau potable (AEP), M. Merad a fait savoir que les lacunes soulevées dans les zones d'ombre ont été relevées et seront prises en charge progressivement et en fonction des moyens financiers disponibles.

Selon le même intervenant, les réalisations achevées en une année en Algérie ont permis de réaliser un changement au niveau des zones d'ombre et d'améliorer le cadre de vie de leurs habitants", soulignant la poursuite des efforts dans ce sens.

Par ailleurs, M. Merad a appelé les citoyens, rencontrés l ors du premier jour de sa visite à la wilaya de Mila, à s'organiser en associations afin de les représenter devant les autorités et de soulever leurs préoccupations, insistant sur l'importance du rôle de la société civile "en tant que force de suggestion et partenaire dans l'opération de développement".

Le chargé de mission à la Présidence de la République devra se rendre mercredi, lors de la deuxième journée de sa visite, à plusieurs zones d'ombre situées au nord de la wilaya de Mila et ce afin de s'enquérir des conditions de vie des habitants et d'écouter leurs préoccupations.