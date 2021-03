Le Croissant-Rouge algérien (CRA) a honoré mercredi à Alger la moudjahida Fatiha Bousmaha pour son rôle durant la Guerre de libération nationale lorsqu'à 16 ans elle porta les armes contre le colonisateur français.

Le Croissant-Rouge algérien honore la moudjahida Fatiha Bousmaha, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, "en reconnaissance de son apport à l'Algérie". Cet hommage à un symbole de militantisme "participe de la stratégie de l'organisation pour la préservation de la mémoire", a précisé la présidente du CRA, Saïda Benhabyles.

Et d'ajouter que cet hommage "vient rompre avec la culture de l'oubli" qui a touché certains Algériens qui ont beaucoup fait pour le pays. Outre son rôle durant la Guerre de libération nationale, la moudjahida Bousmaha a milité, après l'indépendance, au sein de l'Union nationale des femmes algériennes (UNFA). En 1990, elle était à bord du bateau des femmes arabes pour la paix qui est parti d'Alger pour briser le blocus imposé à l'Irak, a-t-elle souligné. Les enfants de l'Algérie, particulièrement les jeunes, sont appelés aujourd'hui à porter le flambeau et préserver l'Algérie pou r laquelle les chouhada ont versé leur sang, a déclaré Fatiha Bousmaha.

Pour sa part, le Conseiller auprès du Président de la République chargé des archives et de la Mémoire nationale, Abdelmadjid Chikhi a souligné que l'Algérie, qui a de tous temps soutenu ses enfants qui ont porté haut son emblème et l'ont préservée, demeurera fidèle aux sacrifices consentis pour que vive la patrie.

La moudjahida Bousmaha a également porté les armes durant les années du terrorisme en Algérie pour défendre, encore une fois, ce pays pour lequel elle dit être prête à sacrifier ce qu'elle a de plus précieux. En dépit de son âge avancé et de son état de santé précaire, Mme Bousmaha a participé aux campagnes de sensibilisation contre le coronavirus en tant que membre de la société civile et contribué aux campagnes d'aide aux personnes touchées par la pandémie. Elle appelle la jeunesse algérienne à préserver l'unité du pays et de son peuple.